31 Iulie 2026, 11:41
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Un tânăr a dispărut în râul Nistru la Vadul lui Vodă: La fața locului lucrează scafandrii
În dimineața zilei de 31 iulie 2026, la ora 09:40, la Serviciul 112 a parvenit un mesaj cu solicitarea de a trimite scafandri IGSU, după ce o persoană a dispărut în apele Nistrului, la plaja din orașul Vadul lui Vodă.
Potrivit informațiilor preliminare, un grup de tineri s-a scăldat în râu. Unul dintre ei a intrat în apă și nu a mai apărut la suprafață. Prietenii rămași pe mal au sunat imediat la serviciile de urgență.
La fața locului au ajuns scafandrii din cadrul Serviciului Regional Căutare și Salvare nr. 1 al IGSU, care desfășoară lucrări de căutare subacvatică.
Urmează ca autoritățile competente să stabilească circumstanțele producerii incidentului.