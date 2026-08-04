Un șofer moldovean de camion a murit subit în timpul serviciului în Italia.

Un șofer de camion în vârstă de 58 de ani a decedat după ce i s-a făcut rău în timpul serviciului la un complex petrochimic din Italia.

Din informațiile disponibile, tragedia a avut loc în timpul zilei de 31 iulie, pe teritoriul unui complex petrochimic, unde bărbatul se afla în timpul schimbului de lucru. Din motive deocamdată neidentificate, lui i s-a făcut brusc rău, după care a pierdut cunoștința și a căzut, informează unimedia.info.

La fața locului au ajuns o echipă de ambulanță și un automobil medical al serviciului italian de urgență. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar decesul bărbatului a fost constatat la fața locului.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Trupul neînsuflețit al șoferului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, iar judecătorul de caz urmează să decidă dacă va dispune efectuarea unor investigații medico-legale suplimentare pentru stabilirea cauzei exacte a morții.