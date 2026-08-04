theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
4 August 2026, 13:10
423
Copiază linkul
Link copiat

Un șofer moldovean de camion a murit subit în timpul serviciului în Italia

Un șofer de camion în vârstă de 58 de ani a decedat după ce i s-a făcut rău în timpul serviciului la un complex petrochimic din Italia.

Un șofer moldovean de camion a murit subit în timpul serviciului în Italia.
Un șofer moldovean de camion a murit subit în timpul serviciului în Italia.

Din informațiile disponibile, tragedia a avut loc în timpul zilei de 31 iulie, pe teritoriul unui complex petrochimic, unde bărbatul se afla în timpul schimbului de lucru. Din motive deocamdată neidentificate, lui i s-a făcut brusc rău, după care a pierdut cunoștința și a căzut, informează unimedia.info.

La fața locului au ajuns o echipă de ambulanță și un automobil medical al serviciului italian de urgență. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar decesul bărbatului a fost constatat la fața locului.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Trupul neînsuflețit al șoferului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, iar judecătorul de caz urmează să decidă dacă va dispune efectuarea unor investigații medico-legale suplimentare pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici