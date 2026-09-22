Un șofer de 19 ani care a încălcat grav regulile de circulație în Capitală, amendat

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat și amendat un șofer de 19 ani, care a încălcat cerințele marcajului rutier și nu a acordat prioritate unui pieton pe trecerea de pietoni.

Un șofer de 19 ani care a încălcat grav regulile de circulație în Capitală, amendat.