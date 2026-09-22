22 Septembrie 2026, 13:36
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Un șofer de 19 ani care a încălcat grav regulile de circulație în Capitală, amendat.
Un șofer de 19 ani care a încălcat grav regulile de circulație în Capitală, amendat
Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat și amendat un șofer de 19 ani, care a încălcat cerințele marcajului rutier și nu a acordat prioritate unui pieton pe trecerea de pietoni.
Potrivit datelor poliției, încălcarea a fost înregistrată pe 12 septembrie, în sectorul Centru al Chișinăului. La volanul unui Renault se afla un șofer de 19 ani.
Contravenientul a fost sancționat în conformitate cu legislația în vigoare.
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