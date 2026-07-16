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16 Iulie 2026, 15:54
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Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor, sancționat de Poliție

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au constatat o încălcare și au sancționat administrativ un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor.

Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor, sancționat de Poliție.
Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor, sancționat de Poliție.

Incidentul a avut loc pe 15 iulie, la intersecția străzilor Nicolae Costin și Onisifor Ghibu, din sectorul Buiucani al Capitalei.

La volanul unui automobil Volvo se afla un bărbat de 35 de ani.

Poliția îndeamnă șoferii să reducă viteza la apropierea de trecerile pentru pietoni, să acorde prioritate pietonilor și să manifeste responsabilitate la volan.

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