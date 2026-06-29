Un șofer care a încălcat regulile de circulație în Capitală, identificat de Poliție.

Poliția Capitalei a sancționat un șofer care a condus agresiv pe străzile orașului. Verificările au fost inițiate după apariția unor imagini video publicate pe rețelele sociale.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), cazul a avut loc pe 25 iunie pe bulevardul Renașterii Naționale. În imagini se vede cum șoferul unui automobil marca BYD încalcă grav Regulamentul circulației rutiere, transmite rupor.md.

Angajații serviciului de patrulare din Chișinău au identificat persoana care a încălcat regulile. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani. Pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic.

Oamenii legii reamintesc că un astfel de comportament pe drum pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic și atrage răspundere legală strictă. Poliția a mulțumit și cetățenilor care filmează astfel de încălcări și contribuie la creșterea siguranței pe drumuri.