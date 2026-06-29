theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
29 Iunie 2026, 15:04
11 270
Copiază linkul
Link copiat

Un șofer care a încălcat regulile de circulație în Capitală, identificat de Poliție

Poliția Capitalei a sancționat un șofer care a condus agresiv pe străzile orașului. Verificările au fost inițiate după apariția unor imagini video publicate pe rețelele sociale.

Un șofer care a încălcat regulile de circulație în Capitală, identificat de Poliție.
Un șofer care a încălcat regulile de circulație în Capitală, identificat de Poliție.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), cazul a avut loc pe 25 iunie pe bulevardul Renașterii Naționale. În imagini se vede cum șoferul unui automobil marca BYD încalcă grav Regulamentul circulației rutiere, transmite rupor.md.

Angajații serviciului de patrulare din Chișinău au identificat persoana care a încălcat regulile. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani. Pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic.

Oamenii legii reamintesc că un astfel de comportament pe drum pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic și atrage răspundere legală strictă. Poliția a mulțumit și cetățenilor care filmează astfel de încălcări și contribuie la creșterea siguranței pe drumuri.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici