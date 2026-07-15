Un șofer beat a încercat să fugă de Poliție la Căușeni, dar a fost reținut.

Un tânăr de 20 de ani din satul Sălcuța, raionul Căușeni, a băut două pahare de bere, a urcat la volan, iar după câteva sute de metri a fost oprit de polițiști.

Văzând patrula, tânărul a apăsat accelerația, încercând să fugă, transmite stiri.md, cu referire la studio-l.online.

Totuși, în scurt timp a fost ajuns din urmă de polițiștii, care i-au propus să treacă testul alcoolscopic cu ajutorul etilotestului Drager.

Pentru fapta comisă, tânărul riscă o amendă de până la 150.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de trei ani.