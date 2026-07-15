theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
stiri.md logostiri
15 Iulie 2026, 21:56
2 457
Copiază linkul
Link copiat

Un șofer beat a încercat să fugă de Poliție la Căușeni, dar a fost reținut

Un tânăr de 20 de ani din satul Sălcuța, raionul Căușeni, a băut două pahare de bere, a urcat la volan, iar după câteva sute de metri a fost oprit de polițiști.

Un șofer beat a încercat să fugă de Poliție la Căușeni, dar a fost reținut.
Un șofer beat a încercat să fugă de Poliție la Căușeni, dar a fost reținut.

Văzând patrula, tânărul a apăsat accelerația, încercând să fugă, transmite stiri.md, cu referire la studio-l.online.

Totuși, în scurt timp a fost ajuns din urmă de polițiștii, care i-au propus să treacă testul alcoolscopic cu ajutorul etilotestului Drager.

Pentru fapta comisă, tânărul riscă o amendă de până la 150.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de trei ani.

Sursă
stiri.md logostiri
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici