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14 Iulie 2026, 16:08
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Un pieton, lovit în plin de un Lexus pe o trecere din Capitală

Un bărbat de 43 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit în plin de un automobil de marcă Lexus, în timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul a avut loc pe strada Ion Dumeniuc din Chișinău.

Un pieton, lovit în plin de un Lexus pe o trecere din Capitală.
Un pieton, lovit în plin de un Lexus pe o trecere din Capitală.

La locul accidentului, polițiștii au stabilit că la volanul mașinii se afla un bărbat de 32 de ani.

„În circumstanțele care urmează a fi stabilite, șoferul a lovit un bărbat care traversa strada pe o trecere de pietoni nedirijată”, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție al municipiului Chișinău, Cristina Talpă.

În urma impactului, victima a fost transportată la spital pentru acordarea asistenței medicale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic și nu era în stare de ebrietate.

Toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite.

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