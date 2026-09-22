22 Septembrie 2026, 12:08
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Un pădurar a găsit un bărbat decedat într-un accident rutier la Ocnița.
Un pădurar a găsit un bărbat decedat într-un accident rutier la Ocnița
Un bărbat de 37 de ani a murit după ce automobilul său a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-o pădure de lângă satul Clocușna.
Cadavrul bărbatului a fost descoperit în mașină de un pădurar, care a anunțat poliția despre cele întâmplate.
Pădurarul a descoperit un bărbatul fără semne de viață într-un automobil Volkswagen. Potrivit datelor preliminare, șoferul a pierdut controlul asupra volanului, după care automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma accidentului, bărbatul a murit, scrie pulsmedia.md.
Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe traseul L-13. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 22 septembrie, la ora 10:10.
Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.
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