Un muncitor moldovean de 48 de ani a murit pe un șantier de construcții în Italia.

Un bărbat din Moldova a suferit răni mortale în urma unui accident cu un utilaj de construcții în timpul lucrărilor din provincia Florența. Acesta a decedat în ambulanță, în drum spre spital.

La fața locului lucrează angajați ai poliției și inspectori pentru protecția muncii, care investighează cauzele exacte ale tragediei și verifică respectarea regulilor de securitate, scrie rupor.md

Accidentul a avut loc joi, 9 iulie, dimineața, în comuna Sesto Fiorentino. Lucrătorul decedat locuia în provincia italiană Padova, în comuna San Martino di Lupari. La șantierul din Florența a venit ca parte a unei echipe de muncitori din Treviso.

Imediat după incident, la șantier au fost chemate serviciile de urgență. Medicii sosiți au acordat primul ajutor victimei la fața locului și au transportat-o de urgență la spital, însă, din cauza gravității rănilor, bărbatul a decedat pe drum. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a lăsat în urmă soția și doi copii.