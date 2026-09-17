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17 Septembrie 2026, 21:21
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Un motociclist fără permis a încercat să fugă de poliție și a nimerit într-un accident în Capitală

Inspectorii de patrulare au intervenit după ce un motociclist a ignorat cerința legală de a opri și și-a continuat deplasarea pe străzile Capitalei.

Un motociclist fără permis a încercat să fugă de poliție și a nimerit într-un accident în Capitală.
Un motociclist fără permis a încercat să fugă de poliție și a nimerit într-un accident în Capitală.

Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Patrulele au observat o motocicletă Viper fără număr de înmatriculare, al cărei conducător nu a respectat somația legală de a opri. Acesta a mărit viteza și și-a continuat deplasarea pe contrasens.

În scurt timp, motociclistul în vârstă de 24 de ani a intrat frontal într-un automobil Peugeot. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un Volkswagen parcat pe marginea drumului.

După accident, tânărul a fost transportat cu ambulanța la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Mai mult, tânărul a fost recent deja tras la răspundere pentru conducerea unui vehicul fără permis.

De asemenea, potrivit datelor din sistemele informaționale ale poliției, pe numele acestuia figurează și alte încălcări ale legislației, inclusiv legate de tulburarea ordinii publice.

Poliția documentează cazul și stabilește toate circumstanțele.

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