Un moldovean, reținut pentru atac asupra unei echipe de ambulanță.

La Roma, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 40 de ani a fost reținut după ce a atacat cadrele medicale sosite să-i acorde ajutor.

Incidentul a avut loc după miezul nopții. Martorii au sunat la serviciile de urgență după ce au observat pe trotuar un bărbat în stare de ebrietate avansată, scrie rupor.md.

Când echipa de ambulanță a ajuns la fața locului, bărbatul în vârstă de 40 de ani s-a năpustit brusc asupra unui medic de 39 de ani și a unui asistent medical de 32 de ani. Agresorul a fost reținut de carabinierii unității mobile chemați la intervenție. Cadrele medicale rănite au fost transportate la policlinică, unde li s-a acordat ajutor, după care medicii le-au externat fără a fi necesar un tratament îndelungat.

Persoana reținută nu are domiciliu stabil în Italia. În prezent, se află la dispoziția instanței, unde se desfășoară un proces judiciar accelerat pentru vătămarea corporală a personalului medical.