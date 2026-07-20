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rupor.md logorupor
20 Iulie 2026, 13:50
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Un moldovean, reținut în Italia după o altercație cu un tunisian

În orașul italian Brescia a avut loc o bătaie între un cetățean al Republicii Moldova și unul din Tunisia, în urma căreia tunisianul a fost spitalizat.

Un moldovean, reținut în Italia după o altercație cu un tunisian.
Un moldovean, reținut în Italia după o altercație cu un tunisian.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 19 iulie, lângă o cafenea cu înghețată. Potrivit publicației, în jurul orei 22:30 a izbucnit o încăierare între bărbați, în urma căreia un tunisian în vârstă de 41 de ani a suferit răni ușoare și a fost transportat la spitalul Sant’Anna, scrie rupor.md.

Polițiștilor chemați la fața locului le-a fost dificil să-l calmeze pe cetățeanul Republicii Moldova în vârstă de 40 de ani. Acesta a continuat să se opună chiar și după ce a fost doborât la pământ și încercat să fie imobilizat. În cele din urmă, el a fost reținut și dus la secție.

În prezent, poliția investighează detaliile incidentului pentru a stabili cauzele exacte ale conflictului și a determina măsura responsabilității fiecărui participant. 

Sursă
rupor.md logorupor
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