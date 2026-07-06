Un moldovean de 35 de ani, oprit cu focuri de armă de polițiști în Italia.

În orașul italian Verona, un cetățean moldovean de 35 de ani, care ar fi furat un automobil, a fost reținut de polițiști după ce aceștia au folosit armele de foc.

Potrivit publicației locale VeronaSera, incidentul a avut loc în timpul zilei, când suspectul a încercat să fugă de control și aproape a lovit un polițist, transmite rupor.md.

Serviciile de control au identificat o mașină furată în parcare. Când carabinierii s-au apropiat de vehicul, cetățeanul Republicii Moldova aflat în interior a pornit brusc motorul și a demarat. Încercând să scape de urmărire, șoferul a pus în pericol viața unuia dintre agenți.

Pentru a opri fugarul și a bloca mașina, forțele de ordine au tras un foc țintit în roata vehiculului. După ce glonțul a străpuns anvelopa, suspectul a ieșit din autoturism și a încercat să fugă. Cu toate acestea, polițiștii l-au ajuns din urmă, l-au imobilizat și l-au dus la secție pentru cercetări suplimentare.