theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
6 Iulie 2026, 20:26
12
Copiază linkul
Link copiat

Un moldovean de 35 de ani, oprit cu focuri de armă de polițiști în Italia

În orașul italian Verona, un cetățean moldovean de 35 de ani, care ar fi furat un automobil, a fost reținut de polițiști după ce aceștia au folosit armele de foc.

Un moldovean de 35 de ani, oprit cu focuri de armă de polițiști în Italia.
Un moldovean de 35 de ani, oprit cu focuri de armă de polițiști în Italia.

Potrivit publicației locale VeronaSera, incidentul a avut loc în timpul zilei, când suspectul a încercat să fugă de control și aproape a lovit un polițist, transmite rupor.md.

Serviciile de control au identificat o mașină furată în parcare. Când carabinierii s-au apropiat de vehicul, cetățeanul Republicii Moldova aflat în interior a pornit brusc motorul și a demarat. Încercând să scape de urmărire, șoferul a pus în pericol viața unuia dintre agenți.

Pentru a opri fugarul și a bloca mașina, forțele de ordine au tras un foc țintit în roata vehiculului. După ce glonțul a străpuns anvelopa, suspectul a ieșit din autoturism și a încercat să fugă. Cu toate acestea, polițiștii l-au ajuns din urmă, l-au imobilizat și l-au dus la secție pentru cercetări suplimentare.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici