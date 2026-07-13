Un moldovean de 18 ani, reținut în Italia după ce a făcut ravagii într-un bar cu o macetă.

În comuna italiană Feltre, poliția a arestat un cetățean moldovean de 18 ani care a pătruns într-un local cu un cuțit de grădină de 40 de centimetri și a amenințat cu moartea proprietarii și clienții.

Anterior, tânărul era deja cercetat și a încălcat interdicția de a părăsi locuința pe timpul nopții. La reținerea sa în locuința din Borgo-Valbelluna, tânărul a încercat din nou să fugă, a opus rezistență și a rănit un angajat al forțelor de ordine, după care a fost dus la închisoarea Baldenich, scrie rupor.md.

Prima arestare a tânărului a avut loc încă în iunie 2026, în orașul Belluno, pentru opunere de rezistență față de poliție și vătămare corporală. Atunci, instanța i-a impus măsura preventivă de a nu părăsi localitatea, cu obligația de a se afla la domiciliu pe timpul nopții. Totuși, controalele nocturne efectuate de carabinieri au arătat că acesta încălca frecvent prevederile și lipsea de la domiciliu.

Sâmbătă, 4 iulie, cetățeanul moldovean a părăsit fără permisiune limitele municipiului și a ajuns la Feltre, unde aveau loc reduceri de seară și un festival local. Ascunzând sub haine o macetă de 40 de centimetri, a intrat într-un bar și a provocat un conflict, fluturând arma și amenințând persoanele prezente. Tânărul a fugit înainte de sosirea poliției, iar când carabinierii l-au depistat pe stradă, i-a atacat cu pumnii și picioarele, amenințând cu moartea.

După acest incident, procuratura din Belluno a cerut înăsprirea măsurii preventive. Vineri seara, 10 iulie, în jurul orei 22:00, oamenii legii au mers la domiciliul său pentru a-l plasa în arest. Aflând despre decizie, tânărul a devenit din nou agresiv, a rănit unul dintre militari și a încercat să fugă. În cele din urmă, a fost reținut și dus în închisoare, iar pe lista acuzațiilor i s-a adăugat un nou capăt de acuzare pentru un alt atac asupra forțelor de ordine.