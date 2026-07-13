theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 13:57
8 491
Copiază linkul
Link copiat

Un moldovean de 18 ani, reținut în Italia după ce a făcut ravagii într-un bar cu o macetă

În comuna italiană Feltre, poliția a arestat un cetățean moldovean de 18 ani care a pătruns într-un local cu un cuțit de grădină de 40 de centimetri și a amenințat cu moartea proprietarii și clienții.

Un moldovean de 18 ani, reținut în Italia după ce a făcut ravagii într-un bar cu o macetă.
Un moldovean de 18 ani, reținut în Italia după ce a făcut ravagii într-un bar cu o macetă.

Anterior, tânărul era deja cercetat și a încălcat interdicția de a părăsi locuința pe timpul nopții. La reținerea sa în locuința din Borgo-Valbelluna, tânărul a încercat din nou să fugă, a opus rezistență și a rănit un angajat al forțelor de ordine, după care a fost dus la închisoarea Baldenich, scrie rupor.md.

Prima arestare a tânărului a avut loc încă în iunie 2026, în orașul Belluno, pentru opunere de rezistență față de poliție și vătămare corporală. Atunci, instanța i-a impus măsura preventivă de a nu părăsi localitatea, cu obligația de a se afla la domiciliu pe timpul nopții. Totuși, controalele nocturne efectuate de carabinieri au arătat că acesta încălca frecvent prevederile și lipsea de la domiciliu.

Sâmbătă, 4 iulie, cetățeanul moldovean a părăsit fără permisiune limitele municipiului și a ajuns la Feltre, unde aveau loc reduceri de seară și un festival local. Ascunzând sub haine o macetă de 40 de centimetri, a intrat într-un bar și a provocat un conflict, fluturând arma și amenințând persoanele prezente. Tânărul a fugit înainte de sosirea poliției, iar când carabinierii l-au depistat pe stradă, i-a atacat cu pumnii și picioarele, amenințând cu moartea.

După acest incident, procuratura din Belluno a cerut înăsprirea măsurii preventive. Vineri seara, 10 iulie, în jurul orei 22:00, oamenii legii au mers la domiciliul său pentru a-l plasa în arest. Aflând despre decizie, tânărul a devenit din nou agresiv, a rănit unul dintre militari și a încercat să fugă. În cele din urmă, a fost reținut și dus în închisoare, iar pe lista acuzațiilor i s-a adăugat un nou capăt de acuzare pentru un alt atac asupra forțelor de ordine.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici