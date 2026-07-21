Un moldovean condamnat pentru fraudă bancară în Moldova, reținut în Italia.

În orașul italian Frosinone, poliția a reținut un cetățean moldovean de 43 de ani, în baza unui mandat internațional de arestare.

Bărbatul trebuie să execute în Moldova o pedeapsă de 7 ani și 6 luni de închisoare pentru fraudă financiară.

Potrivit datelor disponibile, în 2020 bărbatul, împreună cu complicii săi, a încercat să fure o sumă mare de pe contul unei persoane, dându-se drept angajat al unei bănci, însă infracțiunea nu a fost dusă la bun sfârșit din motive independente de voința făptuitorilor. Ulterior, la 3 decembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a Moldovei l-a condamnat în lipsă la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru fraudă financiară, transmite rupor.md.

După finalizarea procedurilor juridice necesare, persoana reținută a fost plasată în închisoarea din Frosinone, de unde va fi ulterior extrădată în țară pentru a-și ispăși pedeapsa stabilită de instanță.