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rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 17:11
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Un moldovean condamnat pentru fraudă bancară în Moldova, reținut în Italia

În orașul italian Frosinone, poliția a reținut un cetățean moldovean de 43 de ani, în baza unui mandat internațional de arestare.

Un moldovean condamnat pentru fraudă bancară în Moldova, reținut în Italia.
Un moldovean condamnat pentru fraudă bancară în Moldova, reținut în Italia.

Bărbatul trebuie să execute în Moldova o pedeapsă de 7 ani și 6 luni de închisoare pentru fraudă financiară.

Potrivit datelor disponibile, în 2020 bărbatul, împreună cu complicii săi, a încercat să fure o sumă mare de pe contul unei persoane, dându-se drept angajat al unei bănci, însă infracțiunea nu a fost dusă la bun sfârșit din motive independente de voința făptuitorilor. Ulterior, la 3 decembrie 2025, Curtea Supremă de Justiție a Moldovei l-a condamnat în lipsă la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru fraudă financiară, transmite rupor.md.

După finalizarea procedurilor juridice necesare, persoana reținută a fost plasată în închisoarea din Frosinone, de unde va fi ulterior extrădată în țară pentru a-și ispăși pedeapsa stabilită de instanță.

Sursă
rupor.md logorupor
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