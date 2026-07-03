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3 Iulie 2026, 18:35
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Un moldovean căutat în Belgia, reținut la granița cu România

La punctul de control Oancea, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean al Republicii Moldova căutat de autoritățile din Belgia.

Un moldovean căutat în Belgia, reținut la granița cu România.
Un moldovean căutat în Belgia, reținut la granița cu România.

Potrivit datelor serviciului de presă al Poliției de Frontieră din România, la 2 iulie, la punctul de trecere Oancea, pentru efectuarea formalităților de control la intrarea în țară, a sosit un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, pasager într-un autobuz cu numere românești.

La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele său fusese emis un mandat de arestare de către autoritățile din Belgia. Bărbatul este căutat pentru participare la jafuri armate organizate pe teritoriul acestui stat.

Bărbatul a fost predat echipei operative a Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Galați pentru luarea măsurilor legale prevăzute.

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