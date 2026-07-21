Un moldovean care a încercat să se sinucidă, salvat de polițiști în Italia.

Forțele de ordine din orașul italian Cesena au prevenit în ultimul moment suicidul unui cetățean moldovean. Bărbatul a arătat o funie făcută din frânghie în timpul unui apel video către un cunoscut, care a sunat la poliție.

Alarmă a fost dată de prietenul victimei, care a sunat la 112 după o convorbire video în care interlocutorul și-a exprimat intenția de a-și pune capăt vieții. Astfel la fața locului au fost trimise de urgență o patrulă de poliție și ambulanța, scrie rupor.md.

Ajunși la adresă, polițiștii au sărit peste gard și au intrat în garaj, unde au găsit un bărbat cu o frânghie legată de tavan. Oamenii legii au reușit să-l oprească, însă persoana salvată era într-o stare psihică precară. L-au putut calma abia după ce la fața locului a sosit soția acestuia.

Cetățeanul Republicii Moldova a fost transportat la spitalul Bufalini pentru examinare medicală, iar în prezent viața sa nu este în pericol.