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rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 16:25
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Un moldovean a traversat înot râul la granița dintre Estonia și Rusia pentru a se întâlni cu prietena sa

O instanță din regiunea Pskov a Rusiei a amendat un cetățean al Republicii Moldova cu 60.000 de ruble rusești (aproximativ 13.500 de lei) pentru trecerea ilegală a frontierei prin ocolirea punctelor de control.

Un moldovean a traversat înot râul la granița dintre Estonia și Rusia pentru a se întâlni cu prietena sa.
Un moldovean a traversat înot râul la granița dintre Estonia și Rusia pentru a se întâlni cu prietena sa.

Înainte de acest incident, bărbatul se afla pe teritoriul Estoniei. După cum a declarat în instanță, a decis să încalce regulile în mai 2026 pentru a-și vizita o cunoștință din regiunea Moscova. Pentru aceasta, a mers pe jos până la granița ruso-estonă și a traversat râul care separă țările, ocolind punctele de control, transmite rupor.md.

După ce a ajuns pe celălalt mal, a fost reținut de grănicerii ruși.

Sursă
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