Un moldovean a încercat să transporte 10 ucraineni într-un camion cu mobilă.

La punctul de control „Starokazacie”, polițiștii de frontieră ucraineni au oprit o tentativă de trecere ilegală a frontierei a zece bărbați apți pentru recrutare.

Despre acest lucru informează detașamentul de frontieră Belgorod-Dnistrovsk. Se menționează că camionul era condus de un cetățean moldovean în vârstă de 57 de ani, care a ascuns pasagerii în compartimentul de marfă. În cele din urmă, șoferul și complicele său din Odesa au fost reținuți de organele de drept din Ucraina, transmite rupor.md.

Conform documentelor, camionul transporta din Ucraina în Moldova componente de mobilier. De fapt, sub cutiile de mobilier, în spațiul închis, se ascundeau oameni. Bărbații au pătruns în compartimentul de marfă prin acoperișul superior din prelată, pentru a nu deteriora sigiliile vamale. Din cauza temperaturilor ridicate din interiorul camionului, aceștia și-au luat apă potabilă pentru drum.

Organizatoarea schemei s-a dovedit a fi o locuitoare a Odesei, în vârstă de 57 de ani. Ea găsea clienți, îi caza temporar în hoteluri și îi aducea la periferia orașului. Acolo îi prelua conaționalul nostru, care anterior încărcase mobilier la Kiev. Costul acestui serviciu pentru fiecare pasager era între 10.000 și 14.000 de dolari.

Grănicerii, împreună cu angajații vămii și Poliției Naționale, au reținut șoferul din Moldova și complicele său. Forțele de ordine le-au confiscat telefoanele mobile, camionul, automobilul femeii și 11.000 de dolari în numerar.

Organizatorii schemei sunt suspectați de organizarea trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat a Ucrainei. Pe numele pasagerilor au fost întocmite procese-verbale contravenționale pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.