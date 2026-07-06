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6 Iulie 2026, 12:02
8 594
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Un moldovean a încercat să-și ardă de vie concubina în Italia

În orașul italian Ivrea, forțele de ordine au reținut un cetățean moldovean în vârstă de 47 de ani, acuzat de tentativă de omor. Bărbatul și-a stropit concubina cu motorină în timpul unui conflict și a încercat să o incendieze.

Un moldovean a încercat să-și ardă de vie concubina în Italia.
Un moldovean a încercat să-și ardă de vie concubina în Italia.

Incidentul a avut loc în provincia Torino, în timpul unui nou conflict familial violent. Suspectul era într-o stare avansată de ebrietate și și-a pierdut complet controlul. A luat o canistră cu motorină, a stropit femeia și a scos o brichetă, amenințând că o va incendia de vie, scrie rupor.md.

Tragedia a fost prevenită de un prieten al cuplului, care în acel moment se afla în vizită la ei. Oaspetele a intervenit între cei doi, s-a luptat cu atacatorul și i-a prins mâna cu o fracțiune de secundă înainte ca acesta să apuce să aprindă bricheta. În timp ce martorul ținea agresorul, victima a reușit să cheme serviciile de urgență. Carabinierii, care au sosit după câteva minute, l-au imobilizat definitiv pe bărbat și i-au confiscat bricheta.

Forțele de ordine italiene au arestat cetățeanul Republicii Moldova la locul faptei și l-au dus la secția de poliție. La dispoziția procuraturii din Ivrea, reținutul a fost transferat în închisoarea locală. În prezent, procurorii stabilesc toate detaliile incidentului.

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