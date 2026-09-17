Un locuitor din sudul țării, acuzat de vânzarea ilegală a peste 300.000 de țigarete.

Angajații Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au investigat activitatea unui locuitor din sudul țării, acuzat de comercializarea țigărilor fără timbre de acciză.

O parte dintre acestea erau marcate cu timbre de acciză presupus contrafăcute, transmite customs.gov.md.

În cadrul unei urmăriri penale desfășurate de Serviciul Vamal, a fost documentată activitatea unui bărbat în vârstă de 34 de ani. Potrivit anchetei, prin acțiunile sale comise în anul 2025, acesta ar fi putut cauza statului un prejudiciu de peste 500.000 de lei.

Cauza penală a fost transmisă în instanță. Totodată, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost puse sub sechestru 220.000 de lei și 1.000 de dolari SUA. Se presupune că acești bani au fost obținuți din vânzarea ilegală a țigărilor. Mijloacele bănești pot fi confiscate după pronunțarea sentinței.

Potrivit Codului penal, inculpatul riscă o amendă de la 27.500 până la 52.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 până la 240 de ore sau închisoare de până la trei ani. Persoana juridică implicată în cauză riscă o amendă de la 100.000 până la 200.000 de lei, cu privarea de dreptul de a desfășura anumite activități.

Inculpatul este considerat nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.