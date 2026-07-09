Un locuitor din Fălești, la un pas de a lua un credit pentru a da bani escrocilor.

Un bărbat de 33 de ani din Fălești era cât pe ce să devină victima unei escrocherii telefonice, în urma căreia a fost convins să contracteze un credit și să predea banii unui curier.

Oamenii legii au intervenit la timp și au reținut în flagrant doi suspecți, de 17 și 19 ani.

Potrivit datelor Poliției, în ultimele 24 de ore, în nordul țării au fost prevenite două tentative de fraudă telefonică, astfel încât infractorii nu au reușit să pună mâna pe aproape 200.000 de lei.

Într-un alt caz, forțele de ordine au prins în flagrant un tânăr de 21 de ani, care, potrivit anchetei, avea rolul de curier într-un grup infracțional. Acesta a fost reținut înainte ca un bărbat de 38 de ani să-i transmită 10.000 de euro.

Suspecții au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Ancheta continuă.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu ofere date bancare persoanelor necunoscute. În cazul unor astfel de apeluri, forțele de ordine recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea numărului 112.