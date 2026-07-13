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13 Iulie 2026, 17:29
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Un lan cu cereale, cuprins de flăcări în satul Tudora

În după-amiaza zilei de 12 iulie 2026, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor care au cuprins un lan cu cereale în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă.

Un lan cu cereale, cuprins de flăcări în satul Tudora.
Un lan cu cereale, cuprins de flăcări în satul Tudora.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:22. La fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri și salvatori. Aceștia au stabilit că focul a cuprins o parte din lanul cu grâu, dar și vegetație uscată din apropiere, transmite noi.md.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 16:55, iar lichidarea completă a acestuia a avut loc la ora 17:16. În urma incendiului, au fost distruse de foc 7 hectare de culturi de grâu.

Datorită intervenției rapide a pompierilor, au fost salvate 39 de hectare de culturi cerealiere, prevenind răspândirea focului și pagube materiale semnificative.

Cauza și circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii că arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă o amenințare serioasă pentru mediu, bunurile materiale și viața oamenilor. 

Focul se poate răspândi rapid, cuprinzând terenuri agricole, păduri și gospodării.

Inspectoratul îndeamnă cetățenii să nu folosească foc deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată și, în caz de incendiu, să sune imediat la Serviciul 112.

Potrivit pompierilor, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit de 13 ori pentru lichidarea focarelor de incendiu ale vegetației uscate.

Un lan cu cereale, cuprins de flăcări în satul Tudora

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