„Un investitor” a căzut în plasa escrocilor și a pierdut 600.000 de lei.

În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, în aceeași perioadă au fost raportate încă două cazuri de escrocherie comise anterior. Prejudiciul total a depășit un milion de lei.

Suspecții contactau victimele prin intermediul mesagerilor WhatsApp și Telegram, precum și prin intermediul platformelor de investiții, prezentându-se drept consultanți financiari și promițând un venit ridicat din investiții în criptomonede și alte instrumente financiare.

Victimele erau convinse în mod repetat să transfere bani în conturile indicate de escroci, folosind economiile personale, credite bancare sau împrumuturi. În aceste cazuri erau utilizate platforme create exclusiv pentru a înșela și a sustrage fonduri bănești ale investitorilor.

Într-unul dintre cazuri, victima a fost convinsă să investească fonduri în perioada 12 mai – 16 iulie 2026, prin intermediul unei platforme fictive. Aceasta a transferat în mod repetat bani, mizând pe un profit ridicat. După ce nu a reușit să retragă fondurile, victima s-a adresat poliției. Prejudiciul a fost de 600 mii de lei.

În același timp, în aceeași perioadă au fost împiedicate 58 de tentative de escrocherie. Datorită vigilenței și reacției prompte a cetățenilor, escrocii nu au reușit să producă un prejudiciu.

Poliția reiterează apelul către cetățeni să manifeste prudență maximă în privința ofertelor de investiții care parvin prin telefon sau prin Internet și să nu transfere bani persoanelor necunoscute.

„Dacă bănuiți o tentativă de escrocherie, opriți imediat discuția și sunați la numărul 112”, se arată în mesajul Poliției.