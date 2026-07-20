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20 Iulie 2026, 07:27
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Un curier Glovo, bătut și jefuit de doi bărbați în Capitală

Un tânăr de 29 de ani, care activează în calitate de curier al companiei Glovo, a fost bătut și jefuit de două persoane. Incidentul s-a produs în seara zilei de vineri, 17 iulie, pe șoseaua Hâncești din sectorul Centru.

Un curier Glovo, bătut și jefuit de doi bărbați în Capitală.
Un curier Glovo, bătut și jefuit de doi bărbați în Capitală.

Potrivit oamenilor legii, în jurul orei 19:40, autoritățile au fost alertate de victimă care a comunicat că a fost agresată de două persoane necunoscute, scrie deschide.md.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul livra o comandă când a fost oprit și atacat de doi bărbați. După ce l-au deposedat de produse în valoare de circa 900 de lei, infractorii au fugit într-o direcție necunoscută.

La moment, oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării și localizării infractorilor.

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