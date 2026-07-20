Un curier Glovo, bătut și jefuit de doi bărbați în Capitală.

Un tânăr de 29 de ani, care activează în calitate de curier al companiei Glovo, a fost bătut și jefuit de două persoane. Incidentul s-a produs în seara zilei de vineri, 17 iulie, pe șoseaua Hâncești din sectorul Centru.

Potrivit oamenilor legii, în jurul orei 19:40, autoritățile au fost alertate de victimă care a comunicat că a fost agresată de două persoane necunoscute, scrie deschide.md.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul livra o comandă când a fost oprit și atacat de doi bărbați. După ce l-au deposedat de produse în valoare de circa 900 de lei, infractorii au fugit într-o direcție necunoscută.

La moment, oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării și localizării infractorilor.