Un curier de droguri cu 23 de doze de amfetamină, reținut în Capitală.

Poliția a destructurat o celulă criminală care se ocupa de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău prin Telegram.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au urmărit un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 24 de ani, anterior tras la răspundere pentru infracțiuni similare. Acesta avea rolul de curier de droguri într-o grupare criminală, comunică serviciul de presă al Inspectoratului General al Poliției.

În cadrul măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că suspectul prelua drogurile și le plasa în ascunzișuri din Chișinău. Acțiunile erau coordonate prin Telegram.

Bărbatul a fost reținut în flagrant, în timp ce se îndrepta să plaseze un alt lot de droguri. În urma percheziției corporale, asupra acestuia au fost găsite 23 de doze de amfetamină și un telefon care, potrivit anchetei, era utilizat în activitatea infracțională.

Ulterior, în locuința închiriată a suspectului, oamenii legii au depistat hașiș, marijuana, amfetamină și pastile de ecstasy, precum și trei cântare electronice de mare precizie, pachete de tip zip-lock și role de bandă adezivă, utilizată pentru ambalarea drogurilor.

Suspectul a fost reținut. La demersul procurorilor, instanța i-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest pentru 30 de zile. Bărbatul riscă între 7 și 15 ani de închisoare.