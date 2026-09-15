Un cuplu suspectat de o serie de furturi din apartamente, reținut în Capitală

Doi concubini au fost reținuți de angajații poliției din sectorul Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău și sunt cercetați penal. Aceștia sunt suspectați de comiterea unei serii de furturi din apartamente.

Potrivit anchetei, aceștia acționau împreună: bărbatul pătrundea în apartamente, forțând încuietorile, iar femeia supraveghea situația din exterior. Pentru a evita identificarea, după comiterea furturilor, aceștia se schimbau și își modificau înfățișarea.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința închiriată de aceștia, polițiștii au ridicat obiecte și instrumente care se presupune că au fost utilizate la comiterea infracțiunilor, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore.

Poliția continuă acțiunile de urmărire penală pentru documentarea completă a activității infracționale a suspecților, stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea implicării acestora în alte cazuri similare.

Poliția le reamintește cetățenilor necesitatea de a asigura securitatea locuințelor și de a apela imediat la numărul 112 dacă observă persoane sau activități suspecte în apropierea blocurilor locative.