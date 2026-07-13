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13 Iulie 2026, 12:42
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Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei

Un copil de trei ani a fost găsit singur pe bd. Decebal, 72/6, sectorul Botanica al Capitalei. Autoritățile cer ajutorul cetățenilor pentru identificarea părinților lui.

Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei.
Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei.

Copilul spune că îl cheamă Timur, iar mama se numește Nina. Băiatul are și doi frați - Vova și Vanea, transmite stiri.md.

Persoanele care îl recunosc sau dețin informații despre familie sunt rugate să apeleze de urgență Serviciul 112.

Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei

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