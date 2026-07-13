13 Iulie 2026, 12:42
3 233
Copiază linkul
Link copiat
Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei
Un copil de trei ani a fost găsit singur pe bd. Decebal, 72/6, sectorul Botanica al Capitalei. Autoritățile cer ajutorul cetățenilor pentru identificarea părinților lui.
Copilul spune că îl cheamă Timur, iar mama se numește Nina. Băiatul are și doi frați - Vova și Vanea, transmite stiri.md.
Persoanele care îl recunosc sau dețin informații despre familie sunt rugate să apeleze de urgență Serviciul 112.