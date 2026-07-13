Un copil de trei ani, găsit singur în sectorul Botanica al Capitalei.

Un copil de trei ani a fost găsit singur pe bd. Decebal, 72/6, sectorul Botanica al Capitalei. Autoritățile cer ajutorul cetățenilor pentru identificarea părinților lui.

Copilul spune că îl cheamă Timur, iar mama se numește Nina. Băiatul are și doi frați - Vova și Vanea, transmite stiri.md.

Persoanele care îl recunosc sau dețin informații despre familie sunt rugate să apeleze de urgență Serviciul 112.