22 Septembrie 2026, 12:40
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Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi.
Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi
Un copil de șapte ani a suferit traumatisme după ce a căzut de la etajul trei al unui bloc locativ. Incidentul s-a produs ieri seara, 21 septembrie, în jurul orei 20:17, pe strada Chișinăului din orașul Anenii Noi.
Potrivit datelor preliminare, copilul se afla acasă și, în circumstanțe încă neclare, a căzut de la fereastra etajului trei. Se presupune că acesta a căzut din neatenție, scrie pulsmedia.md.
În urma impactului cu solul, copilul a suferit o fractură la braț. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
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