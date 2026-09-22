Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi.

Potrivit datelor preliminare, copilul se afla acasă și, în circumstanțe încă neclare, a căzut de la fereastra etajului trei. Se presupune că acesta a căzut din neatenție, scrie pulsmedia.md.

În urma impactului cu solul, copilul a suferit o fractură la braț. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.