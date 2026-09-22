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pulsmedia.md logopulsmedia
22 Septembrie 2026, 12:40
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Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi

Un copil de șapte ani a suferit traumatisme după ce a căzut de la etajul trei al unui bloc locativ. Incidentul s-a produs ieri seara, 21 septembrie, în jurul orei 20:17, pe strada Chișinăului din orașul Anenii Noi.

Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi.
Un copil de 7 ani a supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul trei la Anenii Noi.

Potrivit datelor preliminare, copilul se afla acasă și, în circumstanțe încă neclare, a căzut de la fereastra etajului trei. Se presupune că acesta a căzut din neatenție, scrie pulsmedia.md.

În urma impactului cu solul, copilul a suferit o fractură la braț. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

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