theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 22:04
18
Copiază linkul
Link copiat

Un cetățean moldovean, prins la granița cu România cu ciuperci halucinogene

La PTF Albița a fost reținut un cetățean moldovean în vârstă de 53 de ani, care a încercat să scoată din țară, cu automobilul personal, două pachete cu ciuperci ce conțineau muscimol (substanță psihoactivă).

Un cetățean moldovean, prins la granița cu România cu ciuperci halucinogene.
Un cetățean moldovean, prins la granița cu România cu ciuperci halucinogene.

Potrivit Poliției de Frontieră a României, bărbatul este suspectat de introducerea și scoaterea ilegală sistematică a substanțelor narcotice periculoase, transmite rupor.md.

Ancheta a stabilit că, în luna iulie a acestui an, bărbatul a adus în România ciuperci psihoactive periculoase, iar luni, 13 iulie, a încercat să le scoată înapoi cu automobilul său personal. În timpul verificării la ieșirea din țară, autoritățile române au găsit marfa ascunsă.

Investigația cazului este realizată de polițiștii de frontieră din Iași împreună cu procurorii Direcției de Combatere a Crimei Organizate și Terorismului din Vaslui. Pe cazul contrabandei cu droguri a fost deschis un dosar penal. Procurorii au înaintat deja instanței o cerere pentru arestarea preventivă a suspectului pe o perioadă de 30 de zile.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici