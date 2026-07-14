Un cetățean moldovean, prins la granița cu România cu ciuperci halucinogene.

La PTF Albița a fost reținut un cetățean moldovean în vârstă de 53 de ani, care a încercat să scoată din țară, cu automobilul personal, două pachete cu ciuperci ce conțineau muscimol (substanță psihoactivă).

Potrivit Poliției de Frontieră a României, bărbatul este suspectat de introducerea și scoaterea ilegală sistematică a substanțelor narcotice periculoase, transmite rupor.md.

Ancheta a stabilit că, în luna iulie a acestui an, bărbatul a adus în România ciuperci psihoactive periculoase, iar luni, 13 iulie, a încercat să le scoată înapoi cu automobilul său personal. În timpul verificării la ieșirea din țară, autoritățile române au găsit marfa ascunsă.

Investigația cazului este realizată de polițiștii de frontieră din Iași împreună cu procurorii Direcției de Combatere a Crimei Organizate și Terorismului din Vaslui. Pe cazul contrabandei cu droguri a fost deschis un dosar penal. Procurorii au înaintat deja instanței o cerere pentru arestarea preventivă a suspectului pe o perioadă de 30 de zile.