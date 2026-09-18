Un BMW, oprit la Călărași: Șofer avea asupra lui zeci de pachețele cu substanță albă.

Poliția din Călărași, împreună cu procurorii Oficiului Călărași al Procuraturii, au oprit pentru verificări un automobil BMW pe traseul M5, în apropierea satului Țibirica.

La volan se afla un tânăr de 19 ani, iar în calitate de pasager un adolescent de 15 ani. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare, transmite politia.md.

În timpul întocmirii actelor în acest caz, polițiștii au atras atenția asupra comportamentului suspect al tânărului de 19 ani. În rucsacul acestuia au fost depistate și ridicate 74 de pachețele și un pachet de dimensiuni mai mari cu o substanță de culoare albă, presupusă a fi narcotică.

De asemenea, au fost ridicate un cântar electronic, pachețele de tip Zip-Lock, bandă adezivă, două linguri, un pistol pneumatic de model „Makarov”, carduri bancare și două telefoane mobile.

În cadrul investigațiilor ulterioare, unul dintre suspecți le-a indicat polițiștilor câteva ascunzișuri din municipiul Orhei, de unde au fost ridicate încă 50 de pachețele similare.

În total, oamenii legii au ridicat circa 150 de grame de substanță de culoare albă, care va fi expediată pentru expertiză.

Tânărul de 19 ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar minorul este cercetat în libertate.

Poliția continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane implicate în activitatea infracțională.

Persoanele vizate în cauză sunt considerate nevinovate până la intrarea în vigoare a unei hotărâri judecătorești definitive.