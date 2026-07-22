Un bebeluș de trei luni blocat într-o mașină la Cahul, salvat de angajații IGSU.

În dimineața zilei de 22 iulie, salvatorii IGSU au intervenit pentru a ajuta un copil de trei luni care a rămas încuiat într-un automobil în municipiul Cahul.

Un apel la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 09:39. Conform informațiilor preliminare, pe strada 31 August din Cahul, un bebeluș a rămas blocat într-o mașină parcată după ce ușa autoturismului s-a închis, iar cheia a rămas în interior.

Salvatorii au ajuns la fața locului în mai puțin de cinci minute de la primirea apelului. Aceștia au constatat că copilul este în siguranță în interiorul mașinii, însă aceasta era încuiată.

Ca urmare a intervenției rapide, salvatorii au deschis mașina în doar trei minute. Ulterior, copilul a fost examinat de medici. Bebelușul nu a suferit răni. După examinare, medicii l-au predat părinților.

Serviciul Situații Excepționale reamintește adulților să fie deosebit de prudenți în preajma mașinilor și să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în interiorul autoturismelor, nici măcar pentru scurt timp.