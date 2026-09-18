Un bărbat suspectat de furtul unui telefon în valoare de 17.000 de lei, reținut în Capitală.

Un locuitor al municipiului Chișinău, în vârstă de 33 de ani, este cercetat sub suspiciunea comiterii unui jaf.

Potrivit probelor acumulate, bărbatul ar fi smuls în mod deschis telefonul mobil din mâinile unei fete, pe o stradă, după care a dispărut într-o direcție necunoscută.

Prin acțiunile sale, suspectul i-a cauzat victimei un prejudiciu material estimat la circa 17.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de căutare, polițiștii au stabilit identitatea bărbatului și l-au reținut pentru 72 de ore, pentru a clarifica toate circumstanțele celor întâmplate.

Potrivit legislației în vigoare, în cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă de la 2 la 5 ani de închisoare.

Ancheta continuă. Oamenii legii verifică posibila implicare a suspectului în alte infracțiuni similare, precum și întreprind măsuri pentru recuperarea bunului sustras.