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politia.md logopolitia
8 Iulie 2026, 14:12
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Un bărbat suspectat de furt dintr-un automobil, reținut în Capitală

Polițiștii au reținut un bărbat de 47 de ani din Cricova, suspectat de furt dintr-un autoturism parcat în Capitală.

Un bărbat suspectat de furt dintr-un automobil, reținut în Capitală.
Un bărbat suspectat de furt dintr-un automobil, reținut în Capitală.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, un bărbat a profitat de lipsa martorilor, a spart geamul unei mașini și a furat două telefoane mobile și bani. Valoarea totală a pagubei a depășit 8.000 de lei.

Ca urmare a măsurilor operative și de investigație efectuate de polițiștii sectorului Râșcani, suspectul a fost identificat și reținut rapid. La el au fost găsite bunurile furate, care ulterior au fost returnate proprietarului.

Pe faptul furtului a fost inițiat un dosar penal. Dacă vina bărbatului va fi dovedită, acesta riscă până la patru ani de închisoare.

Poliția a îndemnat, de asemenea, șoferii să nu lase obiecte de valoare și bunuri personale la vedere în interiorul mașinii, pentru a nu atrage atenția infractorilor.

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