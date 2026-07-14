Un bărbat, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală.

Polițiștii sectorului Ciocana au descoperit o speluncă de droguri organizată de un locuitor al Capitalei, în vârstă de 37 de ani.

În cursul anchetei, forțele de ordine au stabilit că proprietarul apartamentului oferea locuința persoanelor care consumau droguri, creând toate condițiile pentru consumul substanțelor interzise.

În timpul percheziției autorizate, în apartament au fost găsite PVP („sare”), precum și mai multe dispozitive artizanale folosite pentru consumul de droguri.

De asemenea, în apartament se aflau încă cinci persoane cu vârste între 28 și 50 de ani. Aceștia au fost duși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare.

Dacă vina suspectului va fi dovedită, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani.