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politia.md logopolitia
14 Iulie 2026, 19:45
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Un bărbat, reținut după ce ar fi înșelat două persoane prin investiții imobiliare fictive

Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 32 de ani, suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.

Un bărbat, reținut după ce ar fi înșelat două persoane prin investiții imobiliare fictive.
Un bărbat, reținut după ce ar fi înșelat două persoane prin investiții imobiliare fictive.

Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155.000 de euro, transmite politia.md.

Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime.

Prin aceste acțiuni, celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3.077.600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul suspectului, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

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