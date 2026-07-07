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rupor.md logorupor
7 Iulie 2026, 12:10
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Un bărbat, reținut de CNA după ce ar fi promis eliberarea unui condamnat pentru viol în schimbul a 20.000 de euro

Oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar de trafic de influență. O persoană este suspectată că a promis să ajute la eliberarea unui bărbat condamnat pentru viol, în schimbul unei recompense ilegale de 20.000 de euro.

Un bărbat, reținut de CNA după ce ar fi promis eliberarea unui condamnat pentru viol în schimbul a 20.000 de euro.
Un bărbat, reținut de CNA după ce ar fi promis eliberarea unui condamnat pentru viol în schimbul a 20.000 de euro.

Potrivit datelor Centrului Național Anticorupție, bănuitul ar fi pretins și primit de la ruda celui condamnat mijloace bănești în sumă totală echivalentă cu 20.000 de euro, transmise în mai multe tranșe, atât în monedă națională, cât și în valută străină, informează rupor.md.

Acesta ar fi susținut că are influență asupra unor judecători și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind eliberarea din detenție a unui bărbat condamnat pentru viol.

Perchezițiile au avut loc la domiciliul suspectului. Forțele de ordine au ridicat probe relevante pentru dosarul penal.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.

Suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.

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