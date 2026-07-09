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rupor.md logorupor
9 Iulie 2026, 15:07
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Un bărbat din Transnistria și-a incendiat propriul Mercedes pentru un videoclip pe TikTok

La Grigoriopol, un bărbat și-a incendiat intenționat automobilul Mercedes pe o plajă sălbatică pentru a filma un videoclip spectaculos pentru rețelele sociale.

Un bărbat din Transnistria și-a incendiat propriul Mercedes pentru un videoclip pe TikTok.
Un bărbat din Transnistria și-a incendiat propriul Mercedes pentru un videoclip pe TikTok.

Înainte de incendiere, acesta s-a consultat cu salvatorii, care l-au avertizat despre pericol și despre responsabilitatea pe care și-o asumă, însă bărbatul a ignorat avertismentele.

Acum, proprietarul mașinii complet distruse riscă o amendă mare, informează oamenii legii locali, transmite rupor.md.

Bărbatul a dus mașina pe mal, unde, împreună cu un prieten, a turnat combustibil pe capotă și i-a dat foc. Flăcările ridicate au fost observate de martori, care au apelat imediat serviciile de urgență. Pompierii ajunși la fața locului au stins rapid incendiul, însă vehiculul nu a mai putut fi salvat. Automobilul a fost distrus aproape complet.

În privința organizatorului filmării a fost întocmit un material pentru atragerea acestuia la răspundere contravențională. Pentru această acțiune periculoasă, pusă în scenă de dragul vizualizărilor pe Internet, bărbatul va trebui să achite o amendă.

Un bărbat din Transnistria și-a incendiat propriul Mercedes pentru un videoclip pe TikTok

Un bărbat din Transnistria și-a incendiat propriul Mercedes pentru un videoclip pe TikTok

Sursă
rupor.md logorupor
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