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unimedia.info logounimedia
21 Iulie 2026, 12:03
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Un bărbat din Moldova a murit în circumstanțe neclare în Italia: A fost dispusă autopsia

Un bărbat originar din Republica Moldova a murit într-un spital din Italia, la numai câteva ore după ce fusese găsit pe stradă în stare de confuzie și transportat de urgență la spital.

Un bărbat din Moldova a murit în circumstanțe neclare în Italia: A fost dispusă autopsia.
Un bărbat din Moldova a murit în circumstanțe neclare în Italia: A fost dispusă autopsia.

Circumstanțele decesului nu sunt clare, iar autoritățile judiciare au dispus efectuarea autopsiei, scrie unimedia.info.

Potrivit publicației Il Cittadino di Loci, bărbatul se numea Cezar Mereuță, în vârstă de 34 de ani, originar din Republica Moldova, dar cetățean italian. Bărbatul locuia în Borghetto Lodigiano, provincia Lodi.

Alarma a fost dată marți, 14 iulie 2026, în jurul orei 22:00. Cezar fusese găsit în stare de confuzie pe Via Fossadolto, iar unii locuitori din zonă l-ar fi observat pe stradă înainte de sosirea salvatorilor. Solicitarea de intervenție a fost înregistrată în zona Via Troglio, pentru un posibil caz de intoxicație.

La fața locului au intervenit un echipaj al Crucii Roșii din Lodi și personalul unei mașini medicale. Polițiștii și carabinierii nu se aflau acolo în acel moment, aceștia din urmă fiind ocupați cu cercetarea unui accident produs aproape simultan pe Via Emilia, în Tavazzano.

Starea bărbatului era gravă, motiv pentru care a fost transportat cu cod roșu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Maggiore din Lodi. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă decesul a fost declarat la aproximativ două ore după apelul la serviciul de urgență.

Personalul medical a informat imediat Parchetul din Lodi. Din cauza vârstei victimei și a împrejurărilor neelucidate în care aceasta a murit, magistratul de serviciu a cerut efectuarea tuturor verificărilor necesare, inclusiv a unei autopsii.

Trupul neînsuflețit se află la dispoziția autorității judiciare. Ancheta este coordonată de agenții Brigăzii Mobile din cadrul Poliției din Lodi, care analizează toate ipotezele pentru a stabili ce a provocat decesul.

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