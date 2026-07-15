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rupor.md logorupor
15 Iulie 2026, 22:11
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Un bărbat din Edineț care a bătut și strangulat un adolescent, condamnat la 18 ani de închisoare

Un bărbat de 40 de ani din Edineț a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru uciderea brutală a unui băiat de 16 ani cu dizabilități mentale și fizice. Despre aceasta informează Procuratura din Edineț.

Un bărbat din Edineț care a bătut și strangulat un adolescent, condamnat la 18 ani de închisoare.
Un bărbat din Edineț care a bătut și strangulat un adolescent, condamnat la 18 ani de închisoare.

Incidentul a avut loc în decembrie anul trecut. Proprietarul casei a fost de acord să găzduiască temporar o femeie cu fiul ei, la cererea soției sale. La scurt timp, comportamentul copilului bolnav a început să-l enerveze pe bărbat, deoarece acesta nu înțelegea întotdeauna cerințele și indicațiile sale. Din această cauză, bărbatul ridica frecvent mâna asupra băiatului, transmite rupor.md.

Într-una din seri, proprietarul casei, aflat sub influența alcoolului, a bătut cu cruzime adolescentul cu pumnii în cap și gât. A doua zi, abuzurile au continuat, iar în cele din urmă bărbatul l-a strangulat pe băiat. Realizând că copilul nu mai respiră, el a sunat singur la Serviciul 112 și a raportat cele întâmplate.

În instanță, bărbatul și-a recunoscut întreaga vină și a declarat că regretă fapta comisă. Va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Până la pronunțarea unei decizii finale a instanței, el este considerat nevinovat.

Sursă
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