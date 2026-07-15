Un bărbat din Capitală, arestat pentru trafic de droguri.

Ofițerii Direcției Antidrog a INI și procurorii din sectorul Ciocana au destructurat activitatea unei celule infracționale specializate în comercializarea heroinei și metadonei prin intermediul aplicației Telegram.

Potrivit informațiilor, un bărbat de 32 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce plasa droguri în ascunzișuri. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au depistat 11 ascunzișuri cu heroină, iar ulterior alte două ascunzișuri ce conțineau aproximativ 100 de doze de heroină și 100 de doze de metadonă.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 7 la 15 ani.