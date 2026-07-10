Un bărbat de 63 de ani din Chișinău este suspectat de comiterea unui jaf asupra propriei surori.

Un bărbat de 63 de ani din Chișinău este cercetat penal, fiind bănuit de comiterea unui jaf asupra propriei surori. Acesta a fost reținut de polițiștii de la Botanica și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit oamenilor legii, incidentul s-a produs în timp ce suspectul se afla în vizită la sora sa. În urma unui conflict verbal, bărbatul i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri, după care i-ar fi smuls două lănțișoare din aur, cauzându-i un prejudiciu estimat la aproximativ 60.000 de lei.

În urma acțiunilor operative desfășurate de polițiști, suspectul a fost identificat și reținut, iar bunurile sustrase au fost recuperate.

Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani.