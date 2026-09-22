Un bărbat de 38 de ani, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală

Poliția din sectorul Ciocana investighează un dosar penal în privința unui bărbat de 38 de ani, care ar fi creat în apartamentul său condiții pentru consumul de droguri.

Un bărbat de 38 de ani, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală.