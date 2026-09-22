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22 Septembrie 2026, 14:56
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Un bărbat de 38 de ani, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală

Poliția din sectorul Ciocana investighează un dosar penal în privința unui bărbat de 38 de ani, care ar fi creat în apartamentul său condiții pentru consumul de droguri.

Un bărbat de 38 de ani, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală.
Un bărbat de 38 de ani, suspectat că a organizat o speluncă de droguri în apartamentul său din Capitală.

În cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că bărbatul, potrivit anchetei, permitea accesul în apartament mai multor persoane și le oferea substanțe narcotice pentru consum.

În timpul percheziției, polițiștii au depistat 19 pachețele cu o substanță presupusă a fi un drog sintetic, precum și câteva dispozitive improvizate pentru consumul acestuia. La momentul efectuării percheziției, în apartament se mai aflau două persoane.

Investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate, în conformitate cu legislația în vigoare.

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