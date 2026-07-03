Un bărbat, condamnat la 9 ani pentru trafic de droguri, a încercat să fugă din Moldova în Ucraina.

Un bărbat de 57 de ani, condamnat pe 1 iulie de Judecătoria Chișinău la nouă ani de închisoare pentru infracțiuni legate de traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, a încercat să evite executarea pedepsei.

În noaptea de 1 spre 2 iulie, el a încercat să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova și să treacă frontiera cu Ucraina. Totuși, tentativa a fost dejucată de angajații Inspectoratului Național de Investigații împreună cu Poliția de Frontieră, cu sprijinul luptătorilor din unitatea specială Fulger.

Potrivit anchetei, în anii 2022–2023, bărbatul a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care se ocupa cu traficul ilegal de droguri și substanțe etnobotanice atât pe teritoriul Moldovei, cât și în afara acesteia.

Condamnatul a fost reținut, escortat și plasat în Penitenciarul nr. 13 pentru executarea pedepsei stabilite.