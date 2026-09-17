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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 12:38
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Un bărbat care a căzut într-o fântână, salvat la Dondușeni

Un bărbat de 53 de ani a căzut într-o fântână adâncă de 7 metri, la Dondușeni. Salvatorii l-au scos rapid la suprafață, iar victima a fost spitalizată pentru investigații suplimentare.

Un bărbat care a căzut într-o fântână, salvat la Dondușeni.
Un bărbat care a căzut într-o fântână, salvat la Dondușeni.

Incidentul s-a produs în a doua jumătate a zilei de 16 septembrie, lângă una dintre gospodăriile de pe strada Ștefan cel Mare din Dondușeni. La ora 19:37, martorii au anunțat Serviciul 112 despre cele întâmplate, scrie rupor.md.

La fața locului au ajuns salvatorii și pompierii IGSU, care au folosit echipamente specializate pentru a-l scoate pe bărbat la suprafață. Victima era conștientă și nu a suferit traumatisme. Un echipaj de ambulanță l-a transportat la spitalul raional pentru investigații medicale.

Potrivit IGSU, de la începutul anului 2026, salvatorii au intervenit de 11 ori la apeluri ce vizau extragerea persoanelor din fântâni.

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