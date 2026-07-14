Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală.

Potrivit informațiilor, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii, a lovit o Toyota, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac.

Rezultatele anchetei indică faptul că bărbatul probabil a murit înainte de coliziune.

Cauza exactă a decesului va fi stabilită după efectuarea expertizei medico-legale.

Amintim că accidentul a avut loc în această dimineață, 14 iulie.