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14 Iulie 2026, 10:21
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Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală

Șoferul care a provocat un accident rutier lângă consulatul României a murit la volan din cauza unui atac de cord.

Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală.
Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală.

Potrivit informațiilor, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii, a lovit o Toyota, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac.

Rezultatele anchetei indică faptul că bărbatul probabil a murit înainte de coliziune.

Cauza exactă a decesului va fi stabilită după efectuarea expertizei medico-legale.

Amintim că accidentul a avut loc în această dimineață, 14 iulie. 

Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală

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