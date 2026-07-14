14 Iulie 2026, 10:21
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Un bărbat a suferit un atac de cord și a murit la volan în Capitală
Șoferul care a provocat un accident rutier lângă consulatul României a murit la volan din cauza unui atac de cord.
Potrivit informațiilor, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii, a lovit o Toyota, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac.
Rezultatele anchetei indică faptul că bărbatul probabil a murit înainte de coliziune.
Cauza exactă a decesului va fi stabilită după efectuarea expertizei medico-legale.
Amintim că accidentul a avut loc în această dimineață, 14 iulie.