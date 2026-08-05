Un bărbat a suferit arsuri încercând să stingă singur un incendiu la Edineț.

Un bărbat de 62 de ani a încercat să stingă singur un incendiu de vegetație uscată.

Un incident a avut loc în timpul zilei de 4 august 2026, în satul Volodeni din raionul Edineț. Sesizarea la Serviciul 112 a fost înregistrată la 17:25. Potrivit informațiilor preliminare, arderea vegetației uscate a izbucnit pe teritoriul unei gospodării părăsite. Bărbatul care trecea pe acolo a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea serviciilor specializate, însă a suferit arsuri de gradul III la nivelul membrelor superioare și inferioare.

Persoana rănită a fost transportat la Spitalul raional Edineț pentru acordarea ajutorului medical necesar.

La fața locului au ajuns subunitățile de pompieri ale Direcției raionale Edineț pentru situații de urgență și pompieri, care au lichidat incendiul și au prevenit extinderea flăcărilor.

Circumstanțele producerii incidentului sunt stabilite de organele competente.

În acest context, IGSU avertizează că stingerea independentă a incendiilor de vegetație și peisaj poate reprezenta o amenințare serioasă pentru viață și sănătate. În condițiile temperaturilor ridicate, ale vântului puternic și ale umidității scăzute, focul se propagă foarte rapid, iar direcția flăcărilor se poate schimba brusc.

Pompierii îndeamnă cetățenii să respecte strict regulile de prevenire a incendiilor, în special în perioada caniculei atipice.

Locuitorilor li se recomandă să nu folosească foc deschis în apropierea câmpurilor, pădurilor și a terenurilor cu vegetație uscată, precum și să nu arunce țigări și alte surse de aprindere pe teritoriul cu resturi vegetale. În plus, este categoric nerecomandat să se dea foc la iarba uscată pentru curățarea terenurilor, deoarece acest lucru poate duce la incendii de amploare, care pot distruge suprafețe mari și gospodării.

Potrivit IGSU, doar în ultima săptămână a lunii iulie, în țară au fost înregistrate peste 100 de incendii de vegetație uscată, în urma cărora a ars aproximativ 161 de hectare de teren.

Dacă observați un focar de incendiu, sunați imediat la numărul 112 și nu încercați să stingeți singuri incendiul dacă s-a extins sau reprezintă o amenințare pentru viața dumneavoastră.