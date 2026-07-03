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3 Iulie 2026, 14:42
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Un bărbat a rămas fără 400.000 de lei după apeluri din partea unor falși reprezentanți ai instituțiilor de stat

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un caz nou de fraudă telefonică, iar alte cinci cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime.

Un bărbat a rămas fără 400.000 de lei după apeluri din partea unor falși reprezentanți ai instituțiilor de stat.
Un bărbat a rămas fără 400.000 de lei după apeluri din partea unor falși reprezentanți ai instituțiilor de stat.

În trei dintre cele șase cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, iar în restul cazurilor ca angajați ai unor instituții de stat convingând victimele să contracteze credite sau să le transmită economiile. 

Prejudiciul total este de peste un milion de lei.                                                                      

Datorită vigilenței cetățenilor, 163 de tentative de escrocherie au fost prevenite.                                                    

Escrocii acționează, de regulă, în grup și își distribuie rolurile pentru a crea aparența unei situații credibile. Aceștia vă pot contacta succesiv și se prezintă ca fiind reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice, ai unei instituții bancare sau chiar ai Poliției, cu scopul de a vă determina să transferați bani.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 400.000 de lei. Cazul s-a produs în luna mai, în Bălți, însă a fost raportat Poliției abia acum. 

Victima a fost contactată consecutiv de persoane care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor statului, fiind determinată să transmită mijloacele financiare prin intermediul unui curier.                                                  

Grupările infracționale își adaptează permanent metodele de operare, utilizând scenarii complexe și identități multiple pentru inducerea în eroare a victimelor.

Poliția recomandă:

  • Închideți apelul și contactați direct instituția folosind numărul oficial.                                                  
  • Nu comunicați niciodată codurile SMS, PIN-ul, parolele sau datele cardului. 
  • Poliția și băncile nu solicită transferuri de bani și nu cer protejarea economiilor prin transferarea acestora în alte conturi.
  • Escrocii folosesc presiunea timpului pentru a împiedica verificarea informațiilor.

Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, apelați imediat 112 și anunțați banca pentru blocarea operațiunilor.

Sursă
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