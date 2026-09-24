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politia.md logopolitia
24 Septembrie 2026, 14:18
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Un bărbat a furat bicicleta unui copil de 12 ani în Capitală

Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut de angajații Inspectoratului de Poliție al sectorului Buiucani, fiind suspectat de sustragerea în mod deschis a unei biciclete de la un copil de 12 ani.

Un bărbat a furat bicicleta unui copil de 12 ani în Capitală.
Un bărbat a furat bicicleta unui copil de 12 ani în Capitală.

Valoarea bicicletei este estimată la circa 20.000 de lei.

Potrivit datelor poliției, incidentul s-a produs într-unul dintre scuarurile sectorului. Bărbatul a luat bicicleta unui copil, după care a fugit de la locul faptei.

În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au stabilit identitatea suspectului și l-au reținut pentru 72 de ore. De asemenea, s-a stabilit că bicicleta a fost vândută imediat după comiterea infracțiunii. Bunul a fost găsit și restituit proprietarului.

Conform legislației, pentru o astfel de infracțiune, persoana vinovată riscă de la 2 la 5 ani de închisoare. 

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