16 Septembrie 2026, 14:07
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Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni.
Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni
O brigadă de ambulanță a fost supusă agresiunii verbale și amenințărilor cu moartea în timpul unei intervenții la Glodeni. Incidentul s-a produs la 17 iulie 2026, după ce medicii au ajuns la fața locului.
În timpul acordării ajutorului, membrii echipajului medical au fost insultați și amenințați de o persoană cu un topor. Circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente, scrie tvn.md.
Cazul a ajuns în instanță.
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