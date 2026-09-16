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tvn.md logotvn
16 Septembrie 2026, 14:07
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Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni

O brigadă de ambulanță a fost supusă agresiunii verbale și amenințărilor cu moartea în timpul unei intervenții la Glodeni. Incidentul s-a produs la 17 iulie 2026, după ce medicii au ajuns la fața locului.

Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni.
Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni.

În timpul acordării ajutorului, membrii echipajului medical au fost insultați și amenințați de o persoană cu un topor. Circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente, scrie tvn.md.

Cazul a ajuns în instanță.

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