Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni

O brigadă de ambulanță a fost supusă agresiunii verbale și amenințărilor cu moartea în timpul unei intervenții la Glodeni. Incidentul s-a produs la 17 iulie 2026, după ce medicii au ajuns la fața locului.

Un bărbat a amenințat cu toporul medicii de pe ambulanță la Glodeni.